DANTEDÌ | perché il 25 marzo celebriamo Dante Alighieri

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Questa ricorrenza è stata istituita per ricordare il poeta e la sua influenza sulla cultura italiana. La data è stata scelta in occasione dell’anniversario dell’inizio della composizione della Divina Commedia. Ogni anno, molte iniziative vengono organizzate per rendere omaggio alla figura di Dante e alla sua opera.

Ogni anno, il 25 marzo, l’Italia celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Istituita nel 2020, questa ricorrenza rende omaggio al padre della lingua italiana e a una delle opere più influenti della cultura mondiale: la Divina Commedia. Ma perché proprio il 25 marzo? Gli studiosi hanno individuato in questa data l’inizio del viaggio ultraterreno narrato da Dante: la discesa nell’Inferno, il passaggio nel Purgatorio e l’ascesa al Paradiso. Una scelta simbolica, quindi, che segna l’avvio di un percorso non solo narrativo, ma anche filosofico, politico e profondamente umano. Dante: il primo “worldbuilder” della letteratura?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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