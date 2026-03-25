Dantedì per San Francesco Letture lampo del ’Paradiso’

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata dedicata al poeta Dante Alighieri, con eventi organizzati in diverse città italiane. A Bologna, si svolge Alma Dantedì, una maratona di letture del “Paradiso” curata dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, in collaborazione con l’Officina San Francesco. Le letture sono rapide e si concentrano sui passi principali del canto.

Dal 2020, il 25 marzo si festeggia in tutto il mondo il Dantedì e Bologna celebra il sommo poeta con Alma Dantedì, una maratona di letture dantesche organizzata dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, quest’anno in collaborazione con l’ Officina San Francesco di Bologna. Una serie di ’letture-lampo’ di cinque minuti ciascuna animeranno dalle 15 l’Aula 3 in via del Guasto 3, sotto la regia del professore Giuseppe Ledda. Per dialogare con il solenne ottavo centenario francescano, trenta persone, tra docenti, ricercatori, dottorande e dottorandi, ex studentesse e studenti, proporranno una lettura del canto XI del ’Paradiso’ in cui si celebra San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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