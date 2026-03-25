Dantedì | il Sommo Poeta nella musica italiana e internazionale

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. In questa occasione vengono ricordate le sue opere e il ruolo che ha avuto nella letteratura italiana e mondiale. Numerosi eventi e iniziative si svolgono in tutta Italia per commemorare il poeta, considerato uno dei autori più influenti della storia. La giornata rappresenta un momento di riflessione sulla sua eredità culturale.

Oggi, 25 marzo, si celebra il Dantedì, ovvero la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data scelta per la ricorrenza, istituita dal Ministero della Cultura nel 2020, in vista della commemorazione per il settecentesimo anniversario della morte del poeta, non è casuale: corrisponde, infatti, al giorno dell’anno 1300 in cui egli si sarebbe perso nella “selva oscura”. Da sei anni, dunque, in tutta Italia si tengono iniziative per onorare il padre della lingua italiana, e per tenere viva la fiamma del suo sconfinato lascito letterario. L’autore, si sa, ha influenzato la cultura italiana e internazionale come pochi altri, ma il suo ascendente si estende anche ad altri campi, come la musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dantedì: il Sommo Poeta nella musica italiana (e internazionale) Articoli correlati Dantedì 2026: Roma celebra il Sommo Poeta con eventi, mostre e spettacoliDomani 25 marzo si celebra la sesta edizione del Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Dante, la lingua e il diritto: l’Uncc celebra il sommo poeta nel DantedìLECCE - Oggi, mercoledì 25 marzo, ricorre il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri. Divina Commedia Opera Musical - tour 2026 - dal 24 gennaio 2026 Aggiornamenti e notizie su Sommo Poeta Temi più discussi: Ravenna celebra il Dantedì, giornata dedicata al Sommo Poeta; Dantedì, il 25 marzo è il giorno dedicato al Sommo Poeta: ecco perché; Dantedì, una serata con il sommo poeta a Gargagnago; Un Dante inedito. Dantedì: il Sommo Poeta nella musica italiana (e internazionale)Oggi, 25 marzo, si celebra il Dantedì, ovvero la giornata nazionale dedicata a Dante ... msn.com Dantedì a Latisana: il liceo Isis Mattei celebra Dante tra giovani e volontariA Latisana il Dantedì tra scuola, volontariato e cultura: Bordin e docenti celebrano il sommo poeta e il dialogo tra generazioni. nordest24.it Il Sepolcro di Virgilio, sommo poeta che accompagna Dante lungo il suo viaggio raccontato nella Divina Commedia, si trova a Mergellina, una delle zone più note di Napoli - facebook.com facebook La data scelta per onorare il Sommo Poeta non è un caso. #dantedì2026 x.com