Sabato sera, un locale ha subito danni anche all’interno, nel bagno. Oltre agli atti vandalici riscontrati in spiaggia, sono stati segnalati danni materiali all’interno del locale stesso. Non sono state fornite al momento ulteriori dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’evento. La proprietà sta procedendo con le verifiche e eventuali denunce alle autorità competenti.

Non solo atti vandalici negli stabilimenti balneari. Sabato sera, a subire danni nel suo locale di via Nazario Sauro, è stato anche Mattia Lazzarini, proprietario della Gintoneria, che si trova proprio di fronte alle spiagge che hanno denunciato per primi l’accaduto, tra fioriere spaccate, pattini di salvataggio distrutti e bottiglie di vetro rotte sparse ovunque. "Purtroppo anche io ho subito dei danni, questa volta nel bagno del mio locale e non è la prima volta, nonostante io abbia addirittura due persone addette alla sicurezza – dice -. Hanno sradicato il porta sapone e il porta carta igienica e li hanno messi addirittura all’interno del wc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danni non solo in spiaggia: "A me ne hanno combinati anche nel bagno del locale"

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