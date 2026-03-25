In Danimarca, le elezioni hanno portato alla vittoria del blocco di sinistra, anche se senza ottenere la maggioranza assoluta in parlamento. La premier socialdemocratica ha dichiarato di essere disponibile a proseguire nel ruolo di capo del governo. I risultati hanno reso necessario un accordo tra le forze politiche per formare una coalizione stabile. Il voto si è concluso con una distribuzione dei seggi che favorisce una posizione di parità tra i diversi schieramenti.

Con il 21,9 per cento dei voti, i socialdemocratici hanno ottenuto il risultato peggiore dal 1903, ben lontani dal 27,5 per cento del 2022. “Ci aspettavamo di perdere terreno, è normale quando ci si presenta per la terza volta. Ma speravo in qualcosa di più”, ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019. I cinque partiti del blocco di sinistra hanno ottenuto 84 seggi sui 179 del parlamento, sei in meno della maggioranza assoluta. I sei partiti del blocco di destra hanno invece ottenuto 77 seggi. “Sono pronta a guidare il governo danese nei prossimi quattro anni”, ha dichiarato Frederiksen, 48 anni. I Moderati (centro), guidati dal ministro degli esteri Lars Løkke Rasmussen, hanno ottenuto 14 seggi e avranno quindi un ruolo chiave nei negoziati per formare un esecutivo di coalizione, che si preannunciano ardui. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Danimarca, il blocco di sinistra vince le elezioni ma senza maggioranza assoluta

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