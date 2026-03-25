La ministra del Turismo ha rassegnato le dimissioni in seguito a pressioni da parte della presidente del consiglio. La decisione è stata annunciata dopo un periodo di tensioni e confronti interni. La ministra ha commentato la sua uscita dichiarando di essere abituata a pagare i propri debiti, riferendosi alla situazione politica e alle sue responsabilità.

Alla fine ha ceduto: dopo aver confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona da ministra, Daniela Santanchè si è dimessa dall'incarico di titolare del Turismo. Dopo la vittoria del no al referendum sulla Giustizia, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare «piazza pulita»: e così sono arrivate le dimissioni di Giusi Bartolozzi - capa di gabinetto del ministero della Giustizia - e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Con una nota, Palazzo Chigi asupicava, martedì sera, «che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Daniela Santanchè si è dimessa, la ministra per il Turismo lascia dopo il pressing di Meloni. «Cara Giorgia, sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri»

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