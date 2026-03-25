La ministra del Turismo ha presentato le sue dimissioni, 22 ore dopo aver ricevuto un ultimatum dalla presidente del Consiglio. La ministra ha comunicato la decisione con una breve frase rivolta alla premier, dicendo: “Cara Giorgia, obbedisco”. Il ministro della Giustizia ha invece dichiarato di voler continuare il suo incarico.

ROMA – La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa 22 ore dopo l’ultimatum della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Santanchè motiva la sua scelta e spiega le ragioni che l’hanno spinta prima a rifiutare il passo indietro e poi, invece, a farlo. NORDIO – “Non c’è nessuna ragione per cui il ministro della Giustizia abbandoni il suo posto”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera. “Nonostante io mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica del fallimento di questo referendum – ha ribadito Nordio – la fiducia è stata confermata” da parte “del Governo e della presidenza del Consiglio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Daniela Santanchè si è dimessa. La Ministra: “Cara Giorgia, obbedisco”. Nordio: “Vado avanti”

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