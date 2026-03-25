Daniela Santanché si è dimessa la lettera a Meloni | Ho sempre pagato i miei conti Solidarietà da La Russa | Gesto non dovuto – La diretta

Daniela Santanché ha presentato le dimissioni, inviando una lettera alla premier in cui afferma di aver sempre pagato i propri debiti. La notizia è stata seguita da una dichiarazione di solidarietà da parte di un altro esponente del governo, che ha definito il gesto come non dovuto. A due giorni dal risultato negativo del referendum sulla giustizia, le tensioni all’interno della maggioranza continuano a manifestarsi.

A due giorni dall’esito del Referendum sulla giustizia che ha decretato una sonora sconfitta per la riforma voluta dal governo Meloni non accennano a placarsi le tensioni interne alla maggioranza. Ieri sono arrivate le dimissioni di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Oggi i fari sono stati puntati sulla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla quale la stessa premier Meloni ha chiesto pubblicamente un passo indietro. La mozione di sfiducia dell’opposizione era stata calendarizzata per lunedì prossimo. Nel tardo pomeriggio la conferma dal giornalista Nicola Porro che la ministra sarebbe pronta a dimettersi entro sera. 🔗 Leggi su Open.online

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