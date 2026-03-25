Daniela Santanchè si è dimessa dal ruolo di ministra del Turismo, poche ore dopo un messaggio rivolto alla leader del governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo. La sua uscita dal governo segue un intervento pubblico di Meloni, avvenuto meno di un giorno prima. La ministra aveva già annunciato la volontà di lasciare l’incarico in passato.

«Cara Giorgia, ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daniela Santanchè si dimette: «Cara Giorgia, nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri»

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