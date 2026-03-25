Daniela Santanchè | la vita gli affari e le inchieste

Giorgia Meloni ha chiesto pubblicamente le dimissioni di una ministra del Turismo, coinvolta in diverse inchieste. La ministra è al centro di indagini giudiziarie, mentre il governo non ha ancora preso una decisione ufficiale. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni nel panorama politico nazionale. La ministra non ha commentato pubblicamente la vicenda.

Le indiscrezioni parlano di molte telefonate, non ultima quella del presidente del Senato La Russa. Il Corriere della Sera riporta la posizione ferma di Santanchè: «Il caso che coinvolge Delmastro è molto più grave del mio. Non sono stata io a far perdere il referendum e quindi non vedo perché dovrei andarmene proprio adesso». E ancora. «Rimango. La Costituzione è dalla mia parte, non posso essere cacciata». Daniela Santanchè nasce Garnero. Quello con cui è nota è il cognome del suo primo marito, che ha mantenuto grazie a un accordo giudiziale, dopo il divorzio. Nata a Cuneo nel 1961, si è laureata in Scienze Politiche all’Università di Torino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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