Oggi si sono diffuse le dimissioni di Daniela Santanché, ex ministra del Turismo. La dirigente politica ha comunicato la decisione tramite una lettera indirizzata al presidente del Consiglio. La notizia è stata resa nota nelle scorse ore e potrebbe avere ripercussioni sul governo in corso. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali sostituzioni o conseguenze immediate.

La notizia della giornata è certamente le dimissioni di Daniela Snatanché. L'ex ministra del Turismo ha ufficializzato il suo passo indietro pubblicando rendendo pubblica una lettera rivolata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Cara Giorgia – ha scritto Santanché - ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniela Santanché, ipotesi sostituzione lampo: cosa può accadere al governo

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