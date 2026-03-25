Nella giornata di ieri, un intervento del ministro ha attirato l'attenzione, sollevando discussioni tra i media. Oggi si respira una certa attesa tra gli addetti ai lavori, mentre si aspettano sviluppi ufficiali. La situazione rimane incerta, con fonti ufficiali che non hanno ancora fornito dettagli aggiuntivi. Le prossime ore potrebbero chiarire meglio il quadro delle decisioni prese.

Se quella di ieri è stata una giornata particolare, quella di oggi è da fiato sospeso. Nell'attesa di capire che cosa accadrà a Daniela Santanchè, quale sarà il suo destino politico e soprattutto quale sarà la sua decisione dopo il pressing di Meloni per le dimissioni, ecco che arriva la mozione di sfiducia alla Camera presentata dalle opposizioni. Una mozione di sfiducia alla ministra è stata infatti depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione. Ecco il testo firmato da Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione), Maria Elena Boschi (Iv) e Riccardo Magi (+Europa). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

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