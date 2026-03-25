Una figura politica si trova nel suo ufficio ministeriale mentre un evento improvviso le provoca una sensazione di improvviso crollo. La scena si svolge in un contesto ufficiale, con la protagonista presente nell’ambiente di lavoro, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di quanto accaduto. La vicenda si inserisce in un quadro di eventi che attirano l’attenzione per la loro natura inaspettata e insolita.

C’è qualcosa di surreale, quasi comico se non fosse politico, in quello che sta accadendo. Mentre attorno a lei si accumulano inchieste, processi, rinvii a giudizio, mentre il suo nome rimbalza da un’aula di tribunale all’altra e diventa un caso nazionale, Daniela Santanchè sceglie la linea più semplice e insieme più spiazzante: fare finta di niente. Letteralmente. Entrare al ministero, sedersi alla scrivania e comportarsi come se tutto questo fosse un rumore di fondo, un fastidio passeggero, non una questione politica gigantesca. E la scena, a guardarla bene, ha qualcosa di teatrale. Fuori il mondo che chiede, incalza, spinge. Dentro, lei che resta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Daniela Santanchè, da non crederci: le crolla tutto addosso e lei, ineffabile, in ufficio al Ministero

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