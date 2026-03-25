La ministra del Turismo ha scritto una lettera alla premier, in cui cita una frase storica attribuita a Giuseppe Garibaldi. Nell’occasione, fa riferimento a un messaggio inviato dal generale a Vittorio Emanuele II, commentando come il termine

La frase “obbedisco” è impressa a fuoco nella storia e nell’immaginario nazionale. Una parola che da sola dice tutto. Racchiude la frustrazione e la volontà di andare avanti e ottenere risultati ostacolata da qualcuno più potente di te. È espressione di profondo senso del dovere, che porta a seguire ordini superiori anche se si avrebbe ragione a non farlo. Tutto questo è nato, lo sappiamo benissimo, con il celebre telegramma di Giuseppe Garibaldi al Re d’Italia durante la terza guerra d’indipendenza. “Obbedisco” è stato anche il messaggio inviato da Daniele Santanchè a Giorgia Meloni per rassegnare le tanto auspicate dimissioni. “Obbedisco”,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniela Santanchè cita Giuseppe Garibaldi, quando "obbedisco" è segno di resa per le dimissioni

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