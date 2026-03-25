L'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia contro Daniela Santanché, prevista per lunedì. La richiesta è stata accolta e la discussione è stata calendarizzata per quella giornata. Un rappresentante dell'opposizione ha dichiarato che, a suo avviso, la mozione non avrà esito positivo.

L'opposizione ha chiesto di calendarizzare la mozione di sfiducia a Daniela Santanché per il prossimo lunedì. Ma, stando a quanto sostengono dalle parti di FdI, è probabile che la ministra si dimetta prima di quella data. " Il presidente del Consiglio si è espresso. Normalmente, un ministro ascolta le indicazioni e le richieste del presidente del Consiglio dei ministri. Credo e sono convinto che qualsiasi ministro, e anche Daniela Santanchè, segua le indicazioni e gli auspici del presidente del Consiglio dei ministri". Giovanni Donzelli lo ha detto ai cronisti che lo incrociano mentre sta per entrare a Montecitorio, a proposito del caso Santanchè. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniela Santanchè, calendarizzata per lunedì la sfiducia. Donzelli: "Non servirà"

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