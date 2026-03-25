Durante la terza tappa del Campionato Sprint SWS al Kartodromo di Messina, Massimiliano D’Angelo ha ottenuto una vittoria in Gara 1, mentre Pietro Grima ha dominato in Gara 2. Entrambi i piloti hanno mostrato prestazioni di rilievo, contribuendo a un evento ricco di emozioni e spettacolo per gli appassionati presenti.

Tante emozioni nell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con Gara1 e Gara2 Sprint, da 36 giri ciascuna La gioia di Massimiliano D’Angelo in Gara1, la vittoria d’autorità di Pietro Grima in Gara2. Grande spettacolo al Kartodromo di Messina nella terza prova del Campionato Sprint SWS. Un mix di adrenalina e passione in occasione dell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo insieme al suo staff. A parte i due trionfatori di giornata nella classe “regina”, Alessio Smeriglio e Cristian De Salvo protagonisti in F2, Gaetano Vecchio e Vittorio Strano si prendono la scena in F3. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - D’Angelo e Grima sugli scudi nella terza prova del Campionato Sprint

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