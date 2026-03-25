Dallo Sbarco in Sicilia alla guerra in Iraq | cos' è 82esima aviotrasportata che potrebbe combattere in Iran
Dallo sbarco in Sicilia alla partecipazione alla guerra in Iraq, l'82ª aviotrasportata è una unità militare statunitense che potrebbe essere impiegata in Iran. Il Brigade Combat Team mobilitato può essere riconosciuto dalle patch con due lettere
Dalla Normandia all’Afghanistan, la storica divisione paracadutisti degli Stati Uniti potrebbe essere nuovamente mobilitata come forza di risposta immediata in vista di un possibile intervento terrestre contro l’Iran. Nota per inquadrare soldati provenienti da quelli che allora erano i “48 stati continentali”, la divisione si guadagnò il soprannome di “All-American” ed entrò in azione nel giugno del 1943 per prendere parte a tutte le principali operazioni militari condotte dall’US Army. Dall’Operazione Husky in Sicilia al lancio su Salerno nell’Operazione Avalanche, dall’Operazione Overlord nel nord della Francia, con l’obiettivo di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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