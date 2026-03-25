Dall' hinterland napoletano a Bari per truffare anziani | com' è stata incastrata la coppia della Mitsubishi nera

Una coppia residente nell’hinterland napoletano è stata arrestata dopo aver messo a segno una truffa agli anziani, raggiungendo anche Bari. La vicenda ha avuto inizio con una telefonata alle 13.25 di un lunedì di novembre, che ha coinvolto una donna di 86 anni. Durante l'episodio, i truffatori sono riusciti a portare via monili per un valore di circa centomila euro, lasciando la vittima sconvolta.

Un ventitreenne e una cinquantenne partiti da Napoli per compiere le loro truffe a Bari: a una vittima hanno portato via preziosi per 100mila euro. Non paghi, ci avevano riprovato ma sono stati fermati dai carabinieria Il telefono di casa squilla alle 13.25 di un lunedì di novembre. Per la signora Tiziana (nome di fantasia), 86 anni, è l'inizio di un incubo che le costerà i ricordi di una vita, tradotti in un sacchetto di monili dal valore di centomila euro. Meno spari, più affari. La silenziosa scalata dei clan di Bari tra movida e agricoltura Topi nella struttura, file infinite e niente wi-fi. L’odissea degli studenti nelle residenze universitarie di Bari 🔗 Leggi su Baritoday.it

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