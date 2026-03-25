Un politico ha dichiarato di non voler mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria né giustificare lo stile di vita di una famiglia coinvolta in un caso mediatico. La vicenda riguarda due genitori che vivono nel bosco, un tema che ha fatto discutere anche in relazione al fascismo e alla partecipazione a un evento musicale. La discussione si è sviluppata pubblicamente attraverso dichiarazioni e commenti.

«Non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria né tanto meno voglio giustificare lo stile di vita di Nathan e Catherine (Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori al centro dell’ormai gettonatissimo caso della famiglia nel bosco, n.d.r.). Spero possa essere utile invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti e tutte le rigidità in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita». Così ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video diffuso dopo l’incontro con i due cittadini stranieri al centro della controversa vicenda, ricevuti il 25 marzo a Palazzo Giustiniani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dalla famiglia nel bosco al fascismo fino a Sanremo: l’incontenibile La Russa

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