Dalla doppia vittoria al tributo | Solofra incorona il Victoria

Una giornata che rimarrà nella memoria sportiva locale si è conclusa con la celebrazione del Victoria Solofra, squadra protagonista di una stagione notevole. La manifestazione, durata circa tre minuti, ha visto la partecipazione di molti tifosi e cittadini, che hanno condiviso momenti di entusiasmo e di orgoglio per i risultati ottenuti dalla squadra. La cerimonia ha incluso anche un tributo speciale dedicato alla squadra.

Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata destinata a restare nella storia sportiva cittadina. Emozione, orgoglio e senso di appartenenza hanno accompagnato la celebrazione del Victoria Solofra, protagonista di una stagione straordinaria. Il club ha festeggiato la conquista della Coppa Italia Regionale e la promozione in Serie B, ottenute al PalaTriccoli di Jesi durante le Final Eight nelle Marche. Un percorso esaltante, che ha consacrato la formazione irpina tra le realtà emergenti del futsal nazionale. E non è finita. A due giornate dalla fine della regular season, nel mirino c’è il triplete. Un doppio traguardo che certifica la crescita di un progetto costruito nel tempo, tra programmazione, sacrificio e visione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dalla doppia vittoria al tributo: Solofra incorona il Victoria Articoli correlati Coppa Italia al Victoria Solofra: 7-4 alla Chemiba, decisivi i supplementariTempo di lettura: 2 minutiIl Victoria Solofra conquista la Coppa Italia Regionale 2025/2026 e ottiene la promozione in Serie B. Il Victoria Solofra conquista la Coppa Italia: il Molise nel mirinoI gialloblù di mister Miele espugnano Cercola con una prova di forza e conquistano il titolo regionale.