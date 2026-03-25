Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sta vivendo un processo di riqualificazione che prevede la creazione di un museo e di uno store all’interno della struttura. Il progetto mira ad aprire al pubblico questa sede storica, già protagonista della produzione farmaceutica, per farla diventare un punto di riferimento culturale e scientifico nel centro della città.

L’assessora regionale alla Cultura, Manetti: “È un esempio virtuoso di come si possano coniugare tradizione, innovazione e accessibilità” Prosegue il percorso di apertura e valorizzazione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, con un progetto che punta a trasformare la storica struttura in un polo culturale e scientifico accessibile alla città. Tra le ipotesi al centro del rilancio, la creazione di un museo del farmaco, un unicum a livello internazionale, e l’avvio di uno store dedicato alla vendita dei prodotti realizzati nello Stabilimento. Nella giornata di oggi, l’assessora alla cultura Cristina Manetti ha visitato la struttura accompagnata dal Comandante Colonnello Arcangelo Moro, che ha illustrato le principali attività in corso e le prospettive future. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Dalla chimica alla cultura, il progetto di museo e store allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

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