Dal carcere al lavoro | quattro persone trovano una nuova opportunità grazie a Seconda Chance Abruzzo

Quattro persone hanno trovato un'opportunità di lavoro grazie a Seconda Chance Abruzzo, un progetto dedicato alla reintegrazione. Una di loro ha trascorso molti anni in carcere, portando con sé sia gli errori passati sia la volontà di ricostruire il proprio futuro. La iniziativa mira a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti con precedenti penali, offrendo loro una possibilità di riscatto.

Un progetto concreto a Pescara trasforma la formazione in carcere in opportunità lavorative reali. Grazie alla collaborazione tra Seconda Chance Abruzzo, Orienta Spa Società Benefit e Gel.Di Spa, quattro persone detenute potranno iniziare un percorso professionale stabile, confermando come il lavoro possa diventare uno strumento di riscatto e inclusione sociale Ha trascorso molti anni in carcere. Un tempo lungo, che si è portato dietro tutti gli errori del passato, ma anche la voglia di riscatto e il desiderio di costruire una nuova vita. La svolta è arrivata grazie a Seconda Chance Abruzzo, realtà del terzo settore che da anni lavora su tutto il territorio nazionale per creare percorsi concreti di reinserimento socio-lavorativo per persone detenute ed ex detenute. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Dal carcere al lavoro: quattro persone trovano una nuova opportunità grazie a Seconda Chance Abruzzo Articoli correlati Dal carrello al contratto: 60 opportunità di lavoro in una catena di supermercatiRecruiting day il 5 marzo a Villa Manin per inserimenti nei punti vendita dell'insegna Lidl tra Udine e Pordenone. Opportunità di lavoro in Olanda per i veterinari: le candidature gestite da Eures AbruzzoOpportunità di lavoro in Olanda: si cercano medici veterinari per controllare e certificare il processo di macellazione degli animali. Tutti gli aggiornamenti su Seconda Chance Abruzzo Dal carcere al lavoro: quattro persone trovano una nuova opportunità grazie a Seconda Chance AbruzzoUn progetto concreto a Pescara trasforma la formazione in carcere in opportunità lavorative reali. Grazie alla collaborazione tra Seconda Chance Abruzzo, Orienta Spa Società Benefit e Gel.Di Spa, quat ... ilpescara.it Quando il lavoro diventa rinascita: il caso Valore Comune – Seconda Chance regala speranzeC’è un momento, spesso invisibile, in cui il lavoro smette di essere soltanto produzione e diventa possibilità. È in quello spazio che si inserisce Valore Comune – Seconda Chance, il progetto che an ... civonline.it