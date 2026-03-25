Dal calcare al pino nero come la landa carsica diventò bosco | a Basovizza l' escursione da non perdere

Sabato 28 marzo alle 14.45 si svolgerà un’escursione a Basovizza intitolata “Passeggiando attraverso i boschi narranti di Basovizza: storia e futuro”. Il punto di ritrovo sarà al parcheggio principale del Sincrotrone, situato di fronte alla fermata dell’autobus. L’evento sarà guidato da Anastasia Puric e Alessandro Zambon e offrirà l’opportunità di esplorare il paesaggio tra calcare e pino nero.

Sabato 28 marzo, con ritrovo alle ore 14.45 al parcheggio principale del Sincrotrone a Basovizza (davanti alla fermata dell’autobus), è in programma l’appuntamento “Passeggiando attraverso i boschi narranti di Basovizza: storia e futuro” con Anastasia Puric e Alessandro Zambon. Cosa direbbero i personaggi illustri dell’Ottocento triestino, se potessero posare lo sguardo sui boschi di oggi? La passeggiata guiderà i partecipanti attraverso alcuni dei boschi storici nei dintorni di Basovizza dove, tra sentieri silenziosi e radici profonde, sembrerà quasi di udire i loro racconti: storie dimenticate, pensieri sospesi nel tempo, e visioni che ancora vibrano nell’aria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Dal calcare al pino nero, come la landa carsica diventò bosco: a Basovizza l'escursione da non perdere Articoli correlati Genoa, parla De Rossi nel post gara: «Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque!»Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è... Da Umberto Eco ai Savana Funk: 10 eventi da non perdere a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026Bologna, 16 febbraio 2026 - Sotto le Due Torri, il cartellone si accende con il ritorno "digitale" di Umberto Eco a dieci anni dalla...