Oggi, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della famiglia nota come

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, sono stati ricevuti oggi a Palazzo Giustiniani dal presidente del Senato Ignazio La Russa. L’incontro, durato poco più di mezz’ora. I due genitori sono arrivati in auto presso l’edificio istituzionale e sono stati accolti dal presidente del Senato per un colloquio privato. Al termine dell’incontro, Catherine Birmingham ha letto una lettera davanti ai giornalisti, prima in inglese e poi tradotta in italiano, mentre le lacrime le rigavano il volto. “ Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni o non abbiamo mai fatto danno ai nostri vicini, al nostro Comune e alla terra in cui viviamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal bosco di Palmoli a Palazzo Giustiniani: La Russa riceve Catherine e Nathan (e lui indossa la giacca)

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Ignazio La Russa riceve i genitori a palazzo GiustinianiÈ terminato a palazzo Giustiniani, a Roma, l’incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i...

Famiglia nel bosco, La Russa oggi riceve i genitori Catherine e Nathan in Senato(Adnkronos) – Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, riceverà a Palazzo Giustiniani, Catherine...

Aggiornamenti e notizie su Palazzo Giustiniani

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, La Russa riceve i genitori in Senato: cosa può cambiare nel caso dei tre bimbi?; Famiglia nel bosco oggi da La Russa: Nathan senza cravatta, Catherine con il cestino (e una lettera scritta a mano); La Russa riceve i genitori della famiglia nel bosco a Palazzo Giustiniani; La Russa riceve in Senato i genitori della famiglia nel bosco.

La Russa riceve in Senato i genitori della famiglia nel boscoCatherine Birmingham e Nathan Trevallio, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’, sono stati ricevuti oggi a palazzo Giustiniani dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’incontro con la ... notizie.it

Famiglia nel bosco oggi da La Russa: Nathan senza cravatta, Catherine con il cestino (e una lettera scritta a mano)PALMOLI La partenza è prevista intorno alle 10 da Chieti, direzione Roma. Tutto pronto per l'incontro nelle sale di Palazzo Giustiniani, dove Nathan Trevallion e Catherine ... ilmessaggero.it

Emozionante incontro a Palazzo Giustiniani tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Catherine, visibilmente commossa e in lacrime, ha letto una lettera in ingles - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, Ignazio La Russa riceve i genitori a palazzo Giustiniani. #lapresse #famiglianelbosco #Larussa x.com