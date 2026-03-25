L’Iran ha scelto un nuovo responsabile per il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, dopo la decisione di rimuovere il precedente leader. La nomina riguarda un uomo proveniente dai vertici delle forze paramilitari dei Pasdaran, che ora assumerà il ruolo di guida della sicurezza nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa sostituzione.

La guida del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale (SNSC) è un ruolo molto delicato nella gerarchia iraniana: lo sanno anche gli israeliani, che la scorsa settimana hanno eliminato Ali Larijani. Al suo posto, il regime sciita ha scelto Mohammad Bagher Zolghadr. A lui si chiede un intervento su più fronti: il conflitto con Stati Uniti e ‘Stato ebraico’e la gestione dell’ opposizione interna. Sebbene il cambio di regime non sia scontato partendo dal basso, in Iran i dissidenti nelle scorse settimane hanno pagato un prezzo molto alto per aver detto di essere stufi degli ayatollah. E non si tireranno indietro facilmente, nonostante la repressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dai vertici dei pasdaran alla guida della sicurezza nazionale: chi è Zolghadr, l’uomo scelto dall’Iran per sostituire Larijani

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