Dagli Epstein file a Bruxelles la costruzione della rete sovranista in Europa

Un gruppo di studenti dell’Università di Padova ha pubblicato un articolo incentrato sulla rete sovranista in Europa, con particolare attenzione ai collegamenti tra i file riguardanti Epstein e le attività a Bruxelles. Il testo analizza le modalità con cui si sono sviluppate le relazioni e le strutture di questa rete, evidenziando i collegamenti tra vari soggetti e le dinamiche che coinvolgono il continente.

Antisemitismo Maga. La Heritage difende Tucker Carlson: Israele sta perdendo anche i Repubblicani Padova. Non solo scandali sessuali. Gli Epstein files rivelano un’idea di Europa come laboratorio politico per i sovranismi. A inizio 2026, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato milioni di materiali legati al caso Epstein, dal nome del finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Da Marine Le Pen a Matteo Salvini, sono numerosi i nomi dei vari politici europei a cui si fa riferimento nei documenti. Appaiono rilevanti alcune email tra il finanziere e Steve Bannon, ex stratega del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed esponente di spicco del movimento “Make America Great Again”, da cui emerge un chiaro progetto per influenzare la politica europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dagli Epstein file a Bruxelles, la costruzione della rete sovranista in Europa Articoli correlati Il giallo sulle 50 pagine su Trump sparite dagli Epstein file. Le accuse di molestie e i sospetti sulla “pulizia” della Casa BiancaIl fantasma di Jeffrey Epstein torna a scuotere i palazzi del potere di Washington, e questa volta il sospetto è quello di un colpo di spugna... Leggi anche: Nei file di Epstein anche Leonardo DiCaprio: così il finanziere voleva promuoverlo fuori dagli Usa Approfondimenti e contenuti su Dagli Epstein Temi più discussi: Trump sotto ricatto di Netanyahu? L'ipotesi di Travaglio ad Accordi&Disaccordi; Cosa c’entrano gli Epstein files col clima?; I segreti degli Epstein Files, nuovo capitolo: la deposizione di Clinton e i racconti sull’isola; Lo sfogo della principessa Mette-Marit di Norvegia: 'Ingannata da Epstein'. Dagli Epstein file a Bruxelles, la costruzione della rete sovranista in EuropaIl 2026 si presenta come un anno decisivo per misurare quanto sia ancora attivo lo slancio dell’estrema destra in Europa con il voto parlamentare in Slovenia, le consultazioni in Ungheria e Svezia, e ... ilfoglio.it Epstein Files, nuove accuse da una donna contro l'ex principe AndreaUna seconda accusatrice dell'ex principe Andrea ha chiesto di essere sentita dalla polizia britannica, che sta esaminando una vasta gamma di accuse sessuali sul conto del reprobo di casa Windsor ,ne ... tg24.sky.it L'Oscar dell'architettura. Pritzker in ritardo per gli Epstein Files. Attratto dagli scarti, dai resti, da ciò che è ai margini. Il 55esimo vincitore è il sessantenne Smiljan Radicc Clarke, architetto molto legato al mondo dell’arte e collezionista di oggetti da mercatini dell - facebook.com facebook L'Oscar dell'architettura. Pritzker in ritardo per gli Epstein Files. Attratto dagli scarti, dai resti, da ciò che è ai margini. Il 55esimo vincitore è il sessantenne Smiljan Radicc Clarke Di Manuel Orazi x.com