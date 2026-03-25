Da Vasto a Chieti per dire no alle mafie | studenti in piazza con Libera

Il 25 marzo, diverse scuole di Vasto si sono radunate nel centro cittadino per partecipare a una manifestazione organizzata dall’associazione Libera Chieti “Attilio Romanò”. L’evento si è svolto in occasione della Giornata dell’impegno e della memoria, dedicata alle vittime delle mafie. La manifestazione ha visto studenti provenienti da varie scuole della zona camminare insieme per esprimere il loro dissenso contro le organizzazioni criminali.

Ad accompagnare gli studenti, insieme ai docenti, anche l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione del Comune di Vasto Paola Cianci e la dirigente scolastica Concetta Delle Donne A prendere parte all’iniziativa sono state alcune classi dei plessi “Ritucci Chinni” e “Peluzzo” della Nuova Direzione Didattica, della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Spataro-Paolucci” e dell’Istituto di istruzione superiore “Palizzi-Mattei”. Ad accompagnare gli studenti, insieme ai docenti, anche l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione del Comune di Vasto Paola Cianci e la dirigente scolastica Concetta Delle Donne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Da Vasto a Chieti per dire no alle mafie: studenti in piazza con Libera Articoli correlati Leggi anche: Beni confiscati alle mafie, Libera scende in piazza: in città due giorni di mobilitazione “109 piazze per la legge 109”: anche a Chieti la mobilitazione di Libera per i beni confiscati alle mafieBanchetti e raccolta firme anche a Chieti per chiedere che il 2% del Fondo unico giustizia sia destinato ai beni confiscati Tre giorni di... Aggiornamenti e notizie su Da Vasto a Chieti per dire no alle... Temi più discussi: Terminal di Vasto, le precisazioni di Tua: Opera consegnata nel 2024, da quel momento in poi nella piena e unica disponibilità del Comune; Arriva (da Pisa) il primario Guarracino alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti; Terminal bus di Vasto, Tua replica al sindaco Menna: Servono fatti completi, non polemiche; Sclerosi multipla, farmaci monoclonali sottocutanei a Vasto. Vasto (Chieti): una lupa l’animale responsabile degli attacchi all’uomo, conferma dal Dna. Il sindaco: Va catturataVasto (Chieti), 25 agosto 2023 – E’ una lupa la responsabile degli attacchi all’uomo sulla spiaggia di Vasto e a San Salvo (Chieti): il test del Dna non lascia dubbi. Il sito di Ispra fa sapere: In ... quotidiano.net Refezione ospedaliera: cucine chiuse a LancianoDopo l'ispezione dei carabinieri del NAS, prescrizioni da adempiere nell'arco di 4/5 giorni. Nei nosocomi di Vasto e Lanciano cibo nei contenitori termici preparato a Chieti ... rainews.it “Permanenza della materia espansa”: in mostra a Vasto le opere di cinque maestri d’arte contemporanea - facebook.com facebook Scegli nel vasto archivio di film e serie televisive in versione audiodescritta. Li trovi su #RaiEasyWeb per le #disabilitàvisive bit.ly/2X9p24z x.com