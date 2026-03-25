Da film come Top Gun a Le ali della libertà, si possono individuare titoli che continuano a essere ricordati o rivisti nel tempo. Un elemento comune nei lavori di Tim Robbins è la sua abilità di spaziare tra generi diversi senza perdere mai di vista la profondità narrativa.

C’è un filo rosso che attraversa i film di Tim Robbins, ed è la capacità di muoversi tra generi e registri senza mai perdere profondità. Attore, regista, produttore, voce critica e spesso scomoda del cinema americano, Tim Robbins ha costruito una carriera che intreccia grandi successi popolari e scelte autoriali radicali. Dalla collaborazione con Morgan Freeman fino ai progetti più politici e sperimentali, la filmografia Tim Robbins racconta oltre quarant’anni di Hollywood, tra impegno civile, ironia, noir e drammi carcerari diventati cult. Ripercorrere tutti i film di Tim Robbins significa attraversare epoche e sensibilità diverse: dagli anni Ottanta ai film con Brian De Palma e Robert Altman, ai grandi affreschi sociali condivisi anche con Sean Penn. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Top Gun (ricordate chi interpretava?) a Le ali della Libertà, i titoli da non perdere e quelli da rivedere

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