A Santarcangelo si prepara un pellegrinaggio in memoria del beato Pio Campidelli, con molti devoti provenienti da diverse zone. L’evento si terrà tra circa un mese e vedrà la partecipazione di fedeli che si raduneranno nella località per commemorare la figura religiosa. La manifestazione coinvolge un numero consistente di persone che si muoveranno per rendere omaggio al beato.

I suoi devoti sono tanti, non solo da queste parti. E tra un mese si ritroveranno a Santarcangelo, per il pellegrinaggio in ricordo del beato Pio Campidelli. Dal 26 al 28 aprile l’urna del beato lascerà il santuario della Madonna di Casale di Casale San Vito a Santarcangelo, per attraversare alcuni dei luoghi più significativi della sua vita, in un pellegrinaggio che unisce fede e memoria. Cuore delle celebrazioni sarà Poggio Torriana. Qui, nella frazione di Trebbio, nel 1868 nasce Luigi Campidelli, per tutti Gigino. Una famiglia contadina, la sua. Una vita semplice, scandita dal lavoro e dalla fede. Ma a soli 21 anni, nel 1889, si ammala di tisi e muore poco prima di diventare sacerdote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Santarcangelo in cammino per il beato Pio Campidelli

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