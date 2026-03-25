Venerdì 27 marzo si terrà presso il ristorante «Porticcioli» una serata dedicata a un nuovo menù e a una serata di degustazione chiamata Gin Experience Night. L’evento prevede un percorso di cinque portate abbinate a diversi tipi di gin, offrendo un’esperienza di abbinamenti tra cibo e distillato. L’appuntamento si inserisce nella serie di iniziative organizzate dal locale.

Articolo. Venerdì 27 marzo appuntamento con il format firmato «Porticcioli»: un percorso di degustazione in cinque portate con gin pairing. Un invito a scoprire una cucina distintiva e contemporanea. Finalmente è arrivato il nuovo menù di «Porticcioli Restaurant & Gin». Un ulteriore passo nella definizione di un’identità sempre più riconoscibile, dove la cucina contemporanea dialoga in modo diretto con il mondo del gin. Attiva dal 13 marzo, la nuova proposta punta su materie prime selezionate con grande attenzione, con una chiara inclinazione verso i prodotti del mare, pesce sia crudo sia cotto, senza dimenticare la tradizione del territorio e una proposta pensata anche per chi non ama il pesce. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Da Porticcioli», il nuovo menù e la Gin Experience Night

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