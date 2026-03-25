Da Nizza arrivano le indicazioni per la leader del Rassemblement national in vista delle prossime elezioni municipali. Il partito ha consolidato la propria presenza nelle città, anche se nei grandi centri urbani e ai ballottaggi si registrano ancora ostacoli, specialmente quando le forze avversarie uniscono le proprie liste per limitarne l’ascesa. La sfida principale resta quella di superare il cosiddetto cordone sanitario.

Le municipali francesi rafforzano il Rassemblement national, ma confermano le difficoltà nei centri urbani e ai ballottaggi, quando le forze rivali si uniscono per arginarlo. Scenario che si riproporrà alle presidenziali. L’esito delle elezioni municipali francesi impone a tutti una lettura meno superficiale di quella che sembra emergere dai primi commenti rilasciati dopo il voto. I riflettori si sono concentrati sull’esito elettorale nei grandi centri urbani, a partire da Parigi, dove il socialista Emmanuel Grégoire ha sconfitto la candidata di centrodestra Rachida Dati. Stesso risultato a Marsiglia, dove ha prevalso Jean Michel Aulas, candidato della sinistra, e a Lione, dove rivince il sindaco uscente dei Verdi, Grégory Doucet, anche se il risultato è contestato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Nizza le istruzioni per la Le Pen. La sfida: battere il cordone sanitario

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