L'Inter sta attraversando un momento difficile, con le prestazioni di Frattesi e Barella che evidenziano un calo di forma. La squadra ha subito una battuta d'arresto nelle ultime partite, influendo anche sul rendimento dell'allenatore. In attacco, l'unico giocatore in crescita è Esposito, che ha segnato due gol nelle ultime due gare, anche se in nazionale si trova dietro altri attaccanti nelle gerarchie.

Rino Gattuso avrà guardato al Franchi con un filo di preoccupazione in più. Le colonne azzurrenerazzurre scricchiolano. Gli interisti aggregati alla truppa del c.t. in vista del playoff contro l’Irlanda del Nord sono cinque: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito. Il primo ha saltato le ultime due sfide contro Atalanta e Fiorentina per via della botta rimediata nel derby di Milano, il secondo – dopo mesi da top player con 15 assist a referto – sta attraversando un calo fisico, Nicolò ha rovinato la miglior prova del 2026 regalando la sfera da cui è nato il pari della Viola e Frattesi, ormai un corpo estraneo al progetto Inter, nel 2026 ha giocato solo cinque partite da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Frattesi e Barella, il calo dell'Inter fa male anche a Gattuso

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