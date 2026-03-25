Domani alle 16, nell'aula del Museo della Marineria, si terrà un incontro organizzato dall'Università per gli adulti di Cesenatico. Il tema sarà

Pasqua Presepi è la protagonista dell’incontro "Da Cannucceto all’Himalaya, verso il K2, sulle orme dei più grandi alpinisti del ‘900" organizzato dall’ Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria. La proposta è quella di un viaggio sulle vette più alte del mondo, accompagnato dal montaggio fotografico di Vittorio Manara e dalle letture di Marika Pieri. Al centro della conferenza c’è il progetto di un’avventura in Himalaya nato nel 50esimo della conquista da parte italiana del K2, avvenuta nel 1954. Era infatti il 2004, quando il Cai Nazionale, seguendo il programma "Dalla conquista alla conoscenza", invitò tutte le sezioni dei Cai d’Italia, ad aderire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Cannucceto all’Himalaya sulle tracce dei grandi alpinisti

Articoli correlati

Oreste Forno: la mia vita con i grandi predatori. Fra le montagne dell’Himalaya sulle tracce del leopardo delle neviSondrio – I panorami immensi delle valli himalayane, la luce scintillante del ghiaccio che ricopre le vette, gli spazi sconfinati che si colgono da...

Sulle tracce dei Vitelli. C’è un ciclo d’incontriCITTÀ DI CASTELLO - Riscoprire le radici rinascimentali con un progetto culturale che mette al centro la dinastia tifernate che così tanta eredità ha...

K2 vs Annapurna : Earth’s Deadliest Mountains – 7 Brutal Facts

Tutto quello che riguarda Da Cannucceto all'Himalaya sulle tracce...

Discussioni sull' argomento Da Cannucceto all’Himalaya sulle tracce dei grandi alpinisti; Università per gli adulti, da Cannucceto all’Himalaya: la storia di Pasqua Presepi; Al Museo della Marineria il racconto di Pasqua Presepi: da Cannucceto all’Himalaya sulle orme del K2.

Università per gli adulti, da Cannucceto all’Himalaya: la storia di Pasqua PresepiL'Università per gli Adulti di Cesenatico, organizza al Museo della Marineria per il giorno giovedì 26 marzo alle ore 16 ... livingcesenatico.it

Salve gentili Clienti Oggi siamo a proporvi soluzione in zona Cannucceto. Per chi ama contesti silenziosi e tranquilli immersa nel verde della campagna cesenaticense. #mettiunlike CESENATICO ZONA CANNUCCETO; Solo Affitti Cesenatico, con - facebook.com facebook