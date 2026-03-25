Cupra Formentor VZ5 | drifta ed è comoda Ecco come va

La nuova versione VZ5 della Cupra Formentor si distingue per le sue capacità di drifting e per il comfort a bordo. Equipaggiata con un motore turbo a cinque cilindri a benzina, questa vettura offre performance sportive e un’esperienza di guida coinvolgente. La versione aggiornata torna a proporre il modello più sportivo della gamma, mantenendo le caratteristiche che ne hanno fatto un punto di riferimento.

Mancava solo lei: anche la nuova versione della Cupra Formentor, presentata nel 2024, ha ricevuto la sua variante sportiva VZ5. Ritorna sotto al cofano il fidato 2.5 cinque cilindri turbo benzina da 390 Cv, derivato da quello dell'Audi RS3 e che già equipaggiava il modello pre-restyling. Un motore potente, progressivo e dal sound coinvolgente che completa alla perfezione il quadro di un crossover compatto sportivo, ma capace di essere anche versatile e comodo per la famiglia. Come per la Formentor precedente, la VZ5 resta un'edizione limitata che sarà prodotta in soli 4 mila esemplari e venduta a un prezzo ancora non determinato, ma che non dovrebbe discostarsi troppo dalla soglia dei 75 mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cupra Formentor VZ5: drifta ed è comoda. Ecco come va Articoli correlati Cupra Formentor VZ5: cinque cilindri, 390 Cv e trazione integrale per il massimo divertimentoTorna la versione più sportiva della Cupra Formentor: sulla nuova generazione debutta la VZ5, che conferma il cinque cilindri da 2,5 litri e 390 Cv... Va in giro con una spada, follia e paura a CupraCupra Marittima (Ascoli Piceno), 1 febbraio 2026 – Follia in centro a Cupra Marittima dove molti cittadini hanno vissuto momenti di grande... Tutti gli aggiornamenti su Cupra Formentor Nuova Cupra Formentor VZ5, il risveglio della bestia. VideoTorna la versione high performance con il 5 cilindri turbo da 390 CV di Audi RS3. Nuova super Formentor dal 2026, in tiratura limitata Tutto calcolato. Prima, Cupra Formentor ci ha fatto disperare, ... motorbox.com Cupra Formentor VZ5 BAT: arriva in Italia la nuova limited edition [FOTO]Il mercato italiano si prepara ad accogliere un nuovo modello davvero speciale: la nuova Cupra Formentor VZ5 BAT. Abbiamo di fronte un SUV coupé ad alte prestazioni parecchio esclusivo, che si ... motorionline.com