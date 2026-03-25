Cultura | Gianni Letta eletto Accademico effettivo di Santa Cecilia

Nella seduta di martedì 25 marzo, l’Assemblea degli accademici ha eletto Gianni Letta come nuovo Accademico effettivo di Santa Cecilia. La nomina si lega al suo coinvolgimento nel settore culturale e alla sua attenzione verso la musica. La decisione è stata comunicata durante la riunione e si inserisce in un percorso di riconoscimento per il suo contributo nel campo culturale.

Nella seduta di martedì 25 marzo, l’Assemblea degli accademici ha eletto Gianni Letta come Accademico effettivo di Santa Cecilia, un riconoscimento che sottolinea il suo impegno nel mondo culturale e la sensibilità che ha sempre dimostrato nei confronti della musica. È quanto si legge in una nota ufficiale dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Il Ruolo di Gianni Letta nell’Accademia. Vicepresidente dell’Accademia dal 2015, Gianni Letta è stato nominato grazie al costante impegno profuso in ambito musicale e culturale, come evidenziato dalla nota. “Con questa elezione, l’Accademia ha voluto rendere omaggio all’importanza del contributo organizzativo e strategico di Letta a sostegno delle arti, riconoscendo il suo ruolo di promotore e tutore della cultura italiana”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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