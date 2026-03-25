Cugini di Campagna fuori la tunisina | liberata in diretta tv la casa di Ivano

Da liberoquotidiano.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, è stata mostrata la casa di Ivano Michetti, storico membro dei Cugini di Campagna, che ora ha deciso di lasciarla. La scena è stata trasmessa in diretta, confermando la ripresa di proprietà di Michetti. La casa, che era stata oggetto di attenzione, è stata restituita al cantante, che ne ha preso possesso di recente.

Finalmente libera. La casa di Ivano Michetti è tornata al leader   dei Cugini di Campagna. Il cantante aveva raccontato la vicenda negli scorsi mesi ospite de I Fatti Vostri: il suo appartamento a Roma era occupato da una donna tunisina di nome Samia che, nonostante un'offerta economica e diverse promesse, non aveva alcuna intenzione di andare via. Poi, durante la puntata in onda lunedì 23 marzo, la notizia in diretta: Samia ha lasciato l'abitazione che può tornare del legittimo proprietario.  L'inviato del programma di Rai 2, Fabio Lippolis,  ha annunciato pubblicamente che l'appartamento di Michetti è stato liberato. Il giornalista ha assistito in prima persona al trasloco di Samia, che dovrà presentarsi alla polizia per riconsegnare le chiavi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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