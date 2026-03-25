Cugini di Campagna fuori la tunisina | liberata in diretta tv la casa di Ivano

Durante una trasmissione televisiva, è stata mostrata la casa di Ivano Michetti, storico membro dei Cugini di Campagna, che ora ha deciso di lasciarla. La scena è stata trasmessa in diretta, confermando la ripresa di proprietà di Michetti. La casa, che era stata oggetto di attenzione, è stata restituita al cantante, che ne ha preso possesso di recente.

Finalmente libera. La casa di Ivano Michetti è tornata al leader dei Cugini di Campagna. Il cantante aveva raccontato la vicenda negli scorsi mesi ospite de I Fatti Vostri: il suo appartamento a Roma era occupato da una donna tunisina di nome Samia che, nonostante un'offerta economica e diverse promesse, non aveva alcuna intenzione di andare via. Poi, durante la puntata in onda lunedì 23 marzo, la notizia in diretta: Samia ha lasciato l'abitazione che può tornare del legittimo proprietario. L'inviato del programma di Rai 2, Fabio Lippolis, ha annunciato pubblicamente che l'appartamento di Michetti è stato liberato. Il giornalista ha assistito in prima persona al trasloco di Samia, che dovrà presentarsi alla polizia per riconsegnare le chiavi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cugini di Campagna, fuori la tunisina: liberata in diretta tv la casa di Ivano Articoli correlati Leggi anche: Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, la donna che l’ha occupata riconsegna le chiavi I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta tv: “Via da casa mia”Clima rovente a I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai 2 condotto quest'anno da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Altri aggiornamenti su Cugini di Campagna fuori la tunisina... Temi più discussi: A I Fatti Vostri ospite Ivano Michetti dei Cugini di Campagna; Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, la donna che l’ha occupata riconsegna le chiavi; Cugini di Campagna, fuori la tunisina: liberata in diretta tv la casa di Ivano | Libero Quotidiano.it; I Fatti Vostri, fine di un incubo per Ivano dei Cugini di Campagna: l’annuncio. Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, la donna che l’ha occupata riconsegna le chiaviLa casa di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stata liberata. Dopo 5 anni di occupazione abusiva da parte di una donna di nome Samia, il chitarrista riavrà le chiavi. L’annuncio in diretta a I Fa ... fanpage.it A I Fatti Vostri su Rai 2 Ivano Michetti dei Cugini di CampagnaStamani su Rai 2 a I Fatti Vostri Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: si parlerà della storia della sua casa occupata abusivamente. corrierenazionale.it I Cugini di Campagna 05 Aprile 2026 Grotte(Ag) facebook