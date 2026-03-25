Sul sito ufficiale della squadra sono stati annunciati nuovi protagonisti che parteciperanno all’evento del 26 maggio allo stadio Maradona. Tra i nomi confermati ci sono Cruz, Benny Carbone e Mertens, che torneranno in campo per la partita speciale. La comunicazione ha suscitato grande attenzione tra i tifosi, che attendono con interesse l’appuntamento. La presenza di queste figure storiche rappresenta un momento di grande richiamo per l’iniziativa.

Continuano ad essere svelati nuovi nomi di grandi stelle della storia del Napoli che il prossimo 26 maggio saranno in campo allo stadio Maradona. Dopo l'annuncio di Ezequiel Lavezzi nei giorni scorsi, nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità della partecipazione alla partita benefica, in programma a Fuorigrotta che vedrà sfidarsi le Napoli Legends (con tanti grandi ex azzurri) contro le World Legends, di altri tre grandi ex azzurri: Andrè Cruz, Benny Carbone e Dries Mertens. L'annuncio è stato dato sui profili social di Napoli Legends. L'evento di solidarietà servirà a raccogliere fondi per la ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e per la Fondazione Santobono Pausilipon. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Cruz, Benny Carbone e Mertens di nuovo in campo al Maradona: l'annuncio sui social

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