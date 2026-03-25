Un membro del partito di governo ha dichiarato che, senza un cambio di rotta, la leader potrebbe perdere il sostegno e rischiare di compromettere le future elezioni. Ha inoltre suggerito la necessità di sostituire alcuni esponenti all’interno dell’esecutivo per evitare conseguenze negative. La richiesta di un intervento deciso si unisce a un appello pubblico per una svolta immediata.

"Per la prima volta in tre anni la premier ha scoperto che si può perdere su qualcosa che ha voluto lei. Ha capito che può perdere”, dice il conduttore della Zanzara. "Serve il colpo d'ala. Fare piazza pulita di alcuni che le stanno attorno. Non ci sono soltanto Bartolozzi e Delmastro. Santanché? Anche” Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato “Serve il colpo d’ala. Senza un colpo d’ala il galleggiamento porterà Giorgia Meloni inevitabilmente a perdere anche le elezioni”. Giuseppe Cruciani non fa pause tra una frase e l’altra. La Zanzara di Radio 24 ha già deciso dove vuole arrivare, e ci arriva diretto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cruciani: “Senza una svolta Meloni rischia di diventare l’anatra zoppa di cui parla Renzi. Ne cacci altri”

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