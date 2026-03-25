Crescita debole e rischio guerra | per l’Italia prospettive appese all' energia

L’economia italiana mostra segnali di crescita limitata, con una domanda interna che si mantiene stabile. Nel frattempo, il contesto internazionale resta instabile e potrebbe influire negativamente sulla situazione economica del paese. La situazione si sviluppa mentre si affrontano anche le sfide legate alla disponibilità di energia, elementi che contribuiscono a mantenere un quadro di incertezza generale.

Roma, 25 marzo 2026 - L’economia italiana continua a muoversi, ma con passo corto e in equilibrio precario tra una domanda interna che ancora regge e un contesto internazionale che può rapidamente peggiorare. Le nuove stime contenute nell’EY Italian Macroeconomic Bulletin fotografano proprio questa condizione: il Pil è atteso in aumento dello 0,7% nel 2026 e dello 0,4% nel 2027, mentre l’inflazione è prevista al 2,6% quest’anno e in rallentamento all’1,9% il prossimo. Numeri che descrivono un Paese in crescita, ma senza slancio, e soprattutto esposto a choc esterni che possono erodere in poco tempo i margini di tenuta. Il quadro di fondo è quello di una moderata espansione sostenuta soprattutto dalla domanda interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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