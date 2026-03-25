Cresce in Abruzzo la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche | +7,3% nel 2025
Nel 2025 in Abruzzo sono state raccolte 6.317 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica, con un incremento del 7,3% rispetto all'anno precedente. La quantità di Raee conferiti si è così aumentata rispetto al 2024, evidenziando una crescita nel volume di rifiuti conferiti in regione.
Nel 2025 la regione Abruzzo ha raccolto 6.317 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, con un incremento del 7,3% rispetto al 2024 Nel 2025 sono state raccolte 6.317 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, segnando una crescita del 7,3% rispetto al 2024. Si tratta di uno dei migliori risultati a livello nazionale, secondo quanto riportato dal Rapporto regionale del centro di coordinamento Raee. La raccolta pro capite sale a 4,98 kgab, in crescita rispetto all’anno precedente, ma ancora distante dalla media italiana, che si attesta a 6,22 kgab. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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