Un incidente sulla strada statale ha coinvolto un’auto in corsia, lasciando testimonianze di chi ha vissuto l’evento. Una persona presente ha descritto l’esperienza come emotivamente difficile, sottolineando come l’accaduto abbia rafforzato la consapevolezza dell’importanza del lavoro di squadra, della dedizione e della responsabilità nel contesto medico. La dinamica e le conseguenze della situazione sono ancora oggetto di indagine.

"È stata senza dubbio un’esperienza difficile, ma ci ha ricordato il valore del lavoro di squadra, della dedizione quotidiana e della responsabilità. E soprattutto ci ha ricordato perché abbiamo scelto di diventare medici". Chiara, Alessandro, Sofia, Davide, Pietro, Francesco e Vito sono specializzandi di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’università Statale di Milano. Da oltre due mesi e mezzo – con i loro professori – stanno vivendo in prima linea la tragedia di Crans-Montana, al Niguarda, per assistere i feriti. "Dal punto di vista umano, l’impatto è stato forte – confessano –. Molti dei pazienti che abbiamo incontrato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, la Statale in corsia: "Esperienza emotivamente difficile. Ci ricorda perché diventare medici"

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