Crans Montana la porta di sicurezza del Constellation chiusa 60 secondi prima del rogo | il dettaglio in un video
Un video di 31 secondi, consegnato agli inquirenti, mostra un dipendente che si avvicina a una porta di sicurezza e la blocca con un chiavistello. La porta si trova in una struttura di Crans Montana, nota come punto di accesso al complesso. La registrazione evidenzia che la porta si chiude circa 60 secondi prima del verificarsi di un incendio.
Un filmato di 31 secondi, in possesso degli inquirenti, mostrerebbe un dipendente armeggiare con un chiavistello e bloccare l'uscita. Neanche un minuto prima dell'esplosione nel locale di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 41 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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