Alle 1.26 un dipendente avrebbe aperto una porta a Crans Montana per far entrare un uomo, che successivamente avrebbe richiuso il passaggio con il chiavistello. Prima dello scoppio del rogo, la porta risultava chiusa e non accessibile. Il video, in possesso degli investigatori, riprende i momenti in cui l'apertura e la successiva chiusura sono state registrate.

Il video, in possesso degli investigatori, mostrerebbe che alle 1.26 un dipendente avrebbe aperto la porta per far entrare un uomo che, a sua volta, avrebbe poi richiuso il passaggio con il chiavistello Oggi un primo passo concreto nella cooperazione tra Italia e Svizzera nell’inchiesta sul rogo del Constellation, a Crans Montana, dove sono morte 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Infattioggi e domani a Sion saranno presenti i Pm di Romaper esaminare gli atti utili al Tribunale Penale di Roma per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. Comincia così il percorso di collaborazione annunciato il 19 febbraio a Berna, nel vertice tra il procuratore capo della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi e la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, la porta chiusa prima dello scoppio del rogo

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