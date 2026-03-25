Crans il video che smentisce i Moretti | la porta era chiusa col chiavistello

A Crans-Montana, le autorità stanno proseguendo le indagini sull’incendio scoppiato il primo gennaio 2026 nel locale Le Constellation, che ha causato la morte di 41 persone. Un video recentemente diffuso mostra che la porta del locale era chiusa con un chiavistello, contrariamente a quanto affermato da alcuni testimoni. Le verifiche sono in corso per accertare le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

Proseguono le indagini per risalire alla verità di quanto accaduto a Crans-Montana il 1 gennaio 2026 e, soprattutto, per individuare le responsabilità della morte di 41 persone nell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation. Nei giorni scorsi ci sono state le audizioni dei testimoni e oggi è in programma quella di Rozerin Ozkaytan, che lavorava all’interno del locale come fotografa. Oggi un nuovo appuntamento a Sion della procura di Roma, con il pm Stefano Opilio, accompagnato dalla polizia giudiziaria, agenti della Squadra mobile e dei vigili del fuoco, e dagli ufficiali di collegamento dell'ambasciata italiana. Ma un nuovo elemento è dato da un filmato, che potrebbe dare molte risposte che ancora mancano su elementi fondamentali nella ricostruzione dei fatti di quella tragica notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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