Cottarelli al Liceo Scorza | Globalizzazione e nuove potenze i rischi per la stabilità mondiale

Il professor Carlo Cottarelli, economista ed ex commissario alla spending review, ha partecipato mercoledì 25 marzo 2026 a un incontro nell’aula magna di un liceo scientifico. Durante l’intervento, si è concentrato sui temi della globalizzazione e delle nuove potenze mondiali, sottolineando i possibili rischi che questi fenomeni comportano per la stabilità internazionale. Sono state discusse anche le implicazioni di tali dinamiche sui sistemi economici e politici globali.

Il prof. Carlo Cottarelli, economista ed ex commissario alla spending review, ha tenuto mercoledì 25 marzo 2026 un intervento nell’aula magna del Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” di Cosenza, nell’ambito del progetto Peses (Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali), promosso dall’Università Cattolica. L’incontro e i saluti istituzionali L’iniziativa, molto partecipata, ha visto i saluti della dirigente scolastica Rosanna Rizzo, del prof. Francesco Aiello, ordinario di Politica economica, e dei rappresentanti degli studenti. Il coordinamento è stato curato dalle docenti funzioni strumentali Rosanna Volpe e Letizia Morabito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cottarelli al Liceo Scorza: “Globalizzazione e nuove potenze, i rischi per la stabilità mondiale” Articoli correlati Stabilità artica, risorse e ruolo delle medie potenze. Conversazione con il prof. HeininenIl professor Lassi Heininen sottolinea come l’Artico resti un’eccezione alla conflittualità globale, caratterizzato da stabilità geopolitica e... Ecco la vera guerra mondiale in corso: non c’entrano gli Stati, ma potenze finanziarieQuando si evocano i rischi di una guerra mondiale, non si tiene conto del fatto che essa è già in corso. Contenuti e approfondimenti su Liceo Scorza Discussioni sull' argomento Cottarelli al Liceo Scorza di Cosenza: Globalizzazione e nuove potenze, i rischi per la stabilità mondiale; Matteo Piccolo del liceo Scorza trionfa a Milano, tra i migliori giovani scienziati d’Italia; Cottarelli al Liceo Scorza: Globalizzazione e nuove potenze, i rischi per la stabilità mondiale. PretenDiamo Legalità, incontro al liceo Scorza di Cosenza con il questore Borelli e la Polizia di StatoNell’Aula Magna dell’istituto cosentino la tappa del progetto nazionale rivolto agli studenti. Focus su rispetto delle regole, violenza di genere, sicurezza online e responsabilità civica ... msn.com Torna il “Caffè Letterario dello Scorza”! Martedì 24 marzo alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “G.B. Scorza”, si terrà l’incontro: “In difesa dell’umano. Pier Paolo Pasolini tra passione e ideologia”. Interverranno il prof. Paolo Desogus e il - facebook.com facebook