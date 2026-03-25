Cosmoprof le misure sul traffico Chiusa l’uscita 8 della Tangenziale Taxi collettivi bus e navette ad hoc

Per il Cosmoprof 2026, Bologna ha deciso di adottare misure temporanee sulla viabilità. È stata chiusa l’uscita 8 della Tangenziale e sono stati organizzati servizi di taxi collettivi, bus e navette dedicate. Queste modifiche sono state predisposte dal Comune per gestire l’afflusso di visitatori e ridurre i disagi nel centro urbano durante l’evento.

Bologna si prepara al Cosmoprof 2026. E, come gli anni scorsi, il Comune appronta una serie di modifiche alla viabilità per attutire l’impatto del traffico che si riverserà in città. La kermesse del beauty, giunta alla 57a edizione, si terrà da domani a domenica nel quartiere fieristico, sono attese decine di migliaia di visitatori del settore provenienti dall’Italia e dall’estero. PIAZZA COSTITUZIONE Da domani a domenica, dunque, tra le 7 e le 20, in piazza della Costituzione entrerà in vigore il divieto di transito e di sosta per i veicoli privati e per i pullman turistici. L’accesso sarà consentito soltanto ai bus di linea, ai taxi e ai mezzi autorizzati previsti dall’ordinanza comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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