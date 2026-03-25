Così spiego sui social cosa rivela la nostra data di nascita

Recentemente, sui social sono state condivise spiegazioni su come la data di nascita possa rivelare aspetti personali attraverso la numerologia. Chi si imbatte in numeri ricorrenti o sente che la propria data di nascita ha un senso particolare potrebbe trovare spiegazioni legate a questa disciplina. La numerologia viene spesso presentata come un metodo per interpretare il significato nascosto dietro i numeri personali.

Se vi capita di vedere un numero ricorrente, se la vostra data di nascita vi "risuona" come un segnale o se semplicemente siete attratti dai numeri, la risposta alle vostre domande sta nella Numerologia. Proprio su questa disciplina Carlotta Trumino, 36 anni di Como, ha costruito il suo percorso di vita e la sua professione e oggi sui social network è una delle numerologhe più seguite e apprezzate, tanto da renderla un fenomeno virale. Il suo libro "La risposta è nei numeri" è tra i più venduti su Amazon e la lista d'attesa per avere una consulenza personalizzata con lei è di tre mesi. Come hai scoperto la numerologia? Attorno ai 26 anni mi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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