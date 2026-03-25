Così l’Italia scommette in Asia centrale La missione di Lollobrigida

In Uzbekistan, nel 2025, è stata inaugurata una strada chiamata “Via di Roma”, dedicata alla visita della presidente del Consiglio italiano. La visita ha coinvolto anche altre città di Asia centrale e ha portato a incontri con autorità locali. Questo evento ha segnato un passo importante nelle relazioni tra l’Italia e la regione, influenzando anche iniziative di natura commerciale e diplomatica.

Il successo diplomatico e commerciale della visita della presidente del Consiglio Giorgia Melon i in Uzbekistan nel 2025 è oggi scolpito nella toponomastica di Samarcanda con l’istituzione di una strada intitolata “Via di Roma”. Ma, al di là dei simboli, quel viaggio è stato soprattutto un sofisticato atto di posizionamento geopolitico con la firma di circa dieci accordi per un valore superiore ai 3 miliardi di euro. Nel pieno della crisi della globalizzazione lineare, l’Italia sembra aver individuato nell’Asia centrale uno spazio strategico per costruire relazioni capaci di durare nel tempo, trasformando una regione a lungo percepita come periferica in uno dei cardini della politica estera economica italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net Articoli correlati Rapporti UE–Asia Centrale: Princi in missione in KirghizistanRapporti UE–Asia Centrale: la missione guidata da Giusi Princi segna un nuovo capitolo nelle relazioni con il Kirghizistan Una missione dal forte... Export, asse Italia–Uzbekistan: accordo per spingere le imprese in Asia CentraleRafforzare la presenza delle imprese italiane in Asia Centrale, con un focus su agritech e innovazione industriale. Altri aggiornamenti su Così l'Italia scommette in Asia... Temi più discussi: Consulenza e private equity: la terra di mezzo su cui Altaroc scommette in Italia; Gonzalo Quesada: Bellezza e genio, così l’Italia del rugby ha ritrovato un’identità; Cos'è Polymarket: le scommesse sulla guerra e l'incredibile caso del giornalista minacciato; Referendum, scommessa Meloni sul Sì. Test (inevitabile) per governo - Radio Studio90 Italia. Italia mai così bene e Inghilterra mai così male, nel rugbyNel rugby maschile Italia e Inghilterra si sono affrontate 32 volte, e 32 volte ha vinto l’Inghilterra. Per vincere, nonostante il grande divario tra le due squadre, nel 2017 l’Italia provò ... ilpost.it Manovra al voto in Senato. Giorgetti: Così l'Italia a testa alta in EuropaIl Senato si prepara a votare la legge di Bilancio in prima lettura, un passaggio cruciale che arriva al termine di una discussione accesa, segnata dallo scontro politico tra maggioranza e opposizioni ... iltempo.it Anche un club così prestigioso può commettere errori grossolani - facebook.com facebook Teheran agli Usa: «Siete così nei guai che negoziate con voi stessi». Il Pentagono conferma l’invio di 2mila soldati nella regione x.com