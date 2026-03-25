Recentemente in Italia è stato segnalato il primo caso di influenza aviaria, attribuito al ceppo H9N2, considerato meno aggressivo. L'infezione riguarda principalmente gli uccelli e, secondo l’Ecdc, il rischio di contagio per la popolazione generale rimane basso. La malattia virale si manifesta principalmente negli uccelli, senza al momento evidenti conseguenze per le persone.

Con il termine influenza aviaria - di cui oggi è stato identificato il primo caso mai registrato in Italia, dovuto al ceppo meno aggressivo H9N2 - si definisce una infezione virale che si verifica principalmente negli uccelli. In particolare, gli uccelli selvatici, soprattutto acquatici, spiega l’Istituto superiore di sanità, sono il veicolo principale di diffusione di questi virus, che poi possono essere trasmessi, ad esempio, agli animali da allevamento e, sporadicamente, all’uomo. I virus aviari hanno una grande capacità di mutare e, recentemente, alcuni di questi ceppi virali sono stati trasmessi anche ai mammiferi, tra cui bovini, e animali da compagnia, in particolare gatti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cos'è l'influenza aviaria ed i pericoli per l'uomo: Per l’Ecdc il rischio di infezione per la popolazione generale è basso

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