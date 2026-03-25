È stato sviluppato un puntatore oculare dal Cnr, progettato per aiutare persone con gravi limitazioni motorie. Questo dispositivo utilizza la direzione dello sguardo per controllare un cursore su uno schermo, permettendo di comunicare e interagire con i dispositivi digitali senza l’uso delle mani. La tecnologia si basa su sensori che rilevano i movimenti oculari e li traducono in comandi digitali.

Dopo tanta sofferenza per una forma molto grave di sclerosi multipla che l’ha resa completamente paralizzata dal collo in giù, adesso Libera (nome di fantasia), 55 anni toscana, ha posto fine alla sua vita così come aveva deciso e fortemente voluto, con il suicidio assistito, tramite un macchinario messo a punto per lei dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). Di cosa si tratta. Non potendo essere in grado da sola, con le mani, di omministrare autonomamente il farmaco letale, l’unico modo per poterlo fare era attraverso il movimento degli occhi. Per questa ragione, il Cnr ha messo a punto un particolare puntatore oculare per mezzo del quale la donna di 55 anni è riuscita a procedere in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è e come funziona il puntatore oculare creato dal Cnr

Articoli correlati

Leggi anche: Sma, presentato il primo libro scritto con il puntatore oculare

L’Italia delle frane, dal Vajont a Niscemi. Il geologo del Cnr: cos’è il Copernicus ground motion e come ci può aiutareRoma, 14 febbraio 2026 – Fausto Guzzetti, geologo del Cnr e professore all’università di Durham, in Gran Bretagna, le frane sono il suo pane...

Tutto quello che riguarda Cos'è e come funziona il puntatore...

Temi più discussi: Google Search Live è ora disponibile in Italia, ecco cos'è e come funziona; Ricerca Live di Google in test in Italia, cos'è e come funziona; Backup e cyber resilience 2026: guida a strategie, AI e nuove normative; Aprire un’impresa online in 48 ore: cos’è Eu Inc e come funziona.

La soluzione per salvare i diesel e renderli ecologici si chiama HVO: cos’è e come funzionaSono carburanti rinnovabili di tipo «drop-in» ovvero direttamente utilizzabili nei motori e permettono di ridurre considerevolmente le emissioni ... corriere.it

Spotify Kids, come funziona l'app musica sicura per i bambiniSpotify Kids è un’app separata dedicata agli utenti più giovani. Ecco cos’è, dove si scarica, come funziona e in che modo si effettua l’accesso. msn.com

Traffico in tilt. Ecco cos'è accaduto - facebook.com facebook

Influenza aviaria, primo caso umano dell'infezione da virus H9 in Lombardia: cos'è, come si trasmette, chi è a rischio x.com